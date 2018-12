Criminosos são presos cobrando pedágio de populares no município de Assis Brasil

Três pessoas foram presas em Assis Brasil após serem flagradas cobrando pedágio de populares que passavam nas ruas do bairro Liberdade. A ação foi realizada pela Polícia Militar do Acre e entre o trio está uma mulher, boliviana, que auxiliava dois homens brasileiros. Uma denúncia anônima informou a cobrança.

Segundo a Polícia Militar, os presos são Ananias da Silva Araújo, de 23 anos, Railan da Silva Araújo, de 26 anos, Juliana Mendonça Oliveira, também de 26 anos. Eles estavam com uma faca que era utilizada para abordar e intimidar os populares que utilizavam as ruas do bairro.

Os três foram levados para a delegacia da cidade, e estão presos. Após denunciado, o trio poderá responder por crimes como o de extorsão (cobrança de pedágio ilegal) mediante ameaças com uso de arma. As informações estão no site O Alto Acre.