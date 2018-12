Você é concurseiro?

Torna-se cada vez mais comum conhecer ou ouvir falar de estudantes que estão ingressando no concorrido universo dos concursos. Com o crescimento do uso dos aparelhos celulares, os aplicativos de questões têm ganhado popularidade e ajudado a complementar o ciclo de estudos. E o melhor é que eles podem ser incorporados à metodologia de quem deseja ser aprovado para cargos do ensino médio quanto para o ensino superior.

Além da resolução de questões, as principais funcionalidades do apps incluem acesso aos comentários de professores, filtros por regiões de interesse, notificações sobre o anúncio dos certames e fazer simulados com questões atualizadas. Existem ainda aplicativos com funções complementares que contribuem para a produtividade e permitem elaborar planos de estudos.

Adriana Alves, de 39 anos, começou a acompanhar os editais desde o início de 2018 e acredita que a maior vantagem dos aplicativos é a praticidade. “O celular está na palma da mão. Eu trabalho, tenho filhos. Ou seja, minha rotina é muito intensa mas procuro sempre resolver exercícios e assistir às videoaulas nos apps”, assegurou.

Essa tendência também pode ser confirmada ao analisar os dados Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Contínua (PNAD Contínua), anunciados em 2018, que apontam que 94,6% dos brasileiros usam o celular para acessar à internet. O equipamento assumiu a primeira posição como o dispositivo mais utilizado, desbancando microcomputadores (usados por 63%) e tablets (16%).

Confira agora alguns aplicativos e escolha a melhor opção para você:

Alerta Concurso

O Alerta Concurso é um aplicativo gratuito que envia notificações sobre concursos públicos abertos ao longo do ano com informações sobre prazo de inscrições, áreas e cargos, além de locais de interesse. De acordo com o desenvolvedor, o app permite buscar certames a partir de filtros diversos, baixar editais e visualizar informações mesmo sem conexão com a internet.

Sistemas Operacionais: Andoid e iOS

Aprovados

O Aprovados permite gerenciar as horas de estudo, programar alarme para indicar a finalização das atividades, criar gráficos e relatórios para acompanhar a evolução do desempenho. Os recursos podem ser visualizados no celular, em tablets e computadores. É possível estudar sem acesso à internet e sincronizar os dados posteriormente, quando realizar a navegação online. O aplicativo pode ser utilizado tanto por concurseiros quanto por vestibulandos.

Sistemas Operacionais: Android e iOS

Concursos de Bolso

O Concurso de Bolso disponibiliza mini aulas, questões comentadas, resumos e simulados para a avaliação de desempenho. De acordo com o desenvolvedor, é possível consultar o Vade Mecum atualizado, ler notícias de concursos, resumos exclusivos e obter dicas diárias de estudo. O material pode ser acessado off-line. São disponibilizadas questões de Tribunais, de Carreiras Jurídicas e Legislativas e das áreas Fiscal, Bancária e Policial. Disponível nas versões gratuita e paga.

Sistemas Operacionais: Android e iOS

Easy Study

O Easy Study permite criar planos de estudos em três etapas. É preciso especificar as matérias, a quantidade de disciplinas que deseja estudar nos dias da semana e aprovar o plano de estudo. Após a aprovação, é gerado um ciclo de estudo que permite saber quais são as próximas disciplinas a serem estudadas e visualizar os conteúdos vistos anteriormente. O usuário também tem acesso a questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Sistemas Operacionais: Android e iOS

Agência Educa Mais Brasil