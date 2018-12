SEE divulga resultado dos pedidos de isenção de candidatos em concurso público

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – (SGA) e a Secretaria de Estado de Educação e Esporte – (SEE), divulgou nesta quinta-feira (27), por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, para o concurso público que visa a formação de cadastro de reserva da SEE.

O candidato que não teve o seu pedido de isenção deferido, poderá interpor recurso devidamente fundamentado, em relação ao resultado preliminar dos pedidos de isenção do valor da inscrição.

O recurso será dirigido ao IBADE por meio do endereço eletrônico www.ibade.org.br, em única e última instância, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente ao da publicação deste resultado no Diário Oficial do Estado. Mais informações, acesse: http://www.diario.ac.gov.br/