Sebastião só vai pagar a metade do 13º salário dos servidores; Gladson herdará dívida

O governador do Acre, Sebastião Viana, anunciou nesta quinta-feira, dia 27, que não pagará 100% do 13º salário dos servidores públicos do Acre, incluindo os aposentados e pensionistas. Nesta sexta-feira, dia 28, serão pagos apenas 50% dos valores devidos, devendo o próximo governador, Gladson Cameli, quitar o restante dos valores. Até o momento, 17 mil trabalhadores já receberam o décimo terceiro na integralidade, sendo estes ligados à Educação e às empresas indiretas do Estado.

