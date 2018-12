No último Gameleira do ano, jornalistas falam do 13º sálario e agradecem internautas

Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (27), uma operação feita pela Polícia Civil denominada “Sicário”. Quarenta e cinco mandados judiciais foram cumpridos e até o momento 18 pessoas integrantes de organizações criminosas foram presas só em Rio Branco.

De acordo com os dados enviados pela Delegacia de Combate ao a crime Organizado (Decco), foram sete meses de investigações a pessoas ligadas a crimes como tráfico de drogas, homicídios, corrupção de menores, prevaricação, entre outros. As ações para o cumprimento de mandados foram realizadas nos municípios de Cruzeiro do Sul, Acrelândia, Plácido de Castro, além da capital, Rio Branco.

Além dos presos, foram apreendidas quatro armas de fogo, 18 trouxinhas de produto entorpecente, munições, relógios e celulares.

“Sicário”, nome dado a operação, significa assassino pago, malfeitor e faz alusão ao modo operante de membros da organização criminosa.

“Nós tivemos o apoio incondicional do Ministério Público nessa ação e não atuamos só em Rio Branco, mas também no interior. O foco foram as organizações criminosas assim como fizemos também no início do ano com uma grande operação. Ainda estão sendo cumprindo alguns dos mandados, no total são 45, falta apenas alguns e o que temos até agora são esses resultados que para nós é satisfatório”, disse o secretário de segurança, Carlos Flávio Portela.