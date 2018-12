Hospital Geral de Feijó passa a homenagear o Doutor Baba

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Rio Branco confirmou na manhã desta quarta-feira (26), a entrega da Comenda Volta da Empresa, solenidade que vai marcar o aniversário de 136 anos da capital do Acre, na próxima sexta feira, dia 28.

A solenidade, que vai acontecer no Teatro Hélio Melo, às 19 horas, será a única atividade oficial do poder público municipal para comemorar a data de fundação da capital do Acre.

Neste ano, segundo o diretor presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio Farias, serão homenageadas três pessoas, que no entender da gestão municipal, contribuíram de forma relevante com a cidade.

São eles: o ativista político Ibrahim Faraht, o Lhé, um dos fundadores do PT no Acre, a combatente defensora dos Direitos Humanos Raimunda Bezerra, coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular (CDDHEP), e Manoel Pacífico da Costa, do Instituto Ecumênico Fé e Política.

Comenda é uma homenagem à cidade de Rio Branco

O nome da Comenda é uma referência à primeira denominação dada à cidade de Rio Branco no período de sua transição de seringal a povoado. A Comenda Volta da Empreza é constituída de três graus com distintos: O grau Fundador, cujo patrono é Neutel Newton Maia, destina-se a reconhecer os que se destacaram por sua significativa contribuição nos campos social, cultural, econômico, humanitário, desportivo, ou outros de notável importância para a cidade, bairro ou comunidade.

O grau Comandante tem o Coronel José Plácido de Castro como patrono e destina-se a homenagear os que contribuíram, através de atos extraordinários com a comunidade, para a consolidação da cidade em nível regional.

O grau Chanceler, cujo patrono é José Maria da Silva Paranhos Junior, o Barão do Rio Branco, é a mais alta distinção da Ordem, que se destina a homenagear aqueles que tenham reconhecidamente prestado relevantes serviços ao município, ou que, no exercício da sua atividade, tenham destacado o nome do município de Rio Branco nos cenários nacional ou internacional.