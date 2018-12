Ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, é morto a tiros por ex-assessor

Ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, 77 anos, foi morto a tiros na tarde desta 4ª feira (26.dez.2018). O crime ocorreu no bairro Praia do Canto, em Vitória (ES). O autor dos disparos fugiu após cometer o crime, mas foi preso pouco depois.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas Camata não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O autor do disparo foi Marcos Venício Moreira Andrade, ex-assessor de Camata, que confessou o crime. O ex-governador movia uma ação judicial contra Venício, que teve R$ 60 mil de sua conta bancária bloqueados por decisão da Justiça.

Formado em economia, Camata foi o 1º governador do Espírito Santo após a ditadura militar, eleito em 1982. Governou o Estado de 1983 a 1986. Depois, cumpriu 3 mandatos no Senado e já foi deputado federal e estadual.

NOTA DO GOVERNADOR PAULO HARTUNG

O atual governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, divulgou nota lamentando a morte de Camata e colocando o Palácio Anchieta à disposição da família do ex-governador para o funeral. Eis a íntegra da mensagem:

“Recebi com muita tristeza a notícia da morte de um amigo, nosso querido ex-governador Gerson Camata. Gerson foi o primeiro governador eleito no nosso Estado no período de redemocratização do país. Fez um governo realizador e que entrou para a história dos capixabas. O Espírito Santo perde uma de suas principais lideranças. Decretei luto oficial de sete dias. Suspendi imediatamente todas as minhas agendas de trabalho para acompanhar de perto a apuração desse crime tão bárbaro. Estou colocando o Palácio Anchieta à disposição da família Camata para que o funeral seja realizado na sede oficial do governo“.

Paulo Hartung – Governador do Espírito Santo

Fonte: PODER 360