Réveillon da Paz será animado por Álamo Kário, Ferdiney Rios e Sandra Melo

Considerado pelas autoridade policiais como um dos maiores criminosos da região do Alto Acre, José Roberto Gadelha Ferreira, de 41 anos, conhecido como Robertinho do Cavaco, foi assassinado com um tiro de espingarda quando participava da ceia de Natal com seus familiares em Xapuri, na noite desta segunda-feira, 24, véspera de natal.

O delegado titular do município, Alex Danny, ao tomar conhecimento do crime, determinou que a equipe de investigação, coordenada pelo Inspetor Eurico Feitosa, investigassem a circunstância e autoria do crime.

De acordo com o levantamento no local do crime, “Robertinho do Cavaco” estava sentado no meio de pessoas ligada à família da sua esposa, participando da ceia de Natal na parte externa da casa, quando foi surpreendido com um tiro de espingarda atingindo a parte de baixo do ombro. Ele faleceu no local minutos depois.

De acordo com o Inspetor Eurico Feitosa, os vestígios no local do crime, aponta que o criminoso montou uma tocaia para poder ter êxito no crime. Dando continuidade às investigações, o agente retornou no local do crime pela manhã desta terça-feira (25), com intuito de colher mais provas que possam levar ao autor do assassinato.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Rio Branco para os procedimentos de praxe. As primeiras linhas de investigação levam a crer em possível acerto de contas, uma vez que a vítima tinha muitos inimigos no mundo do crime.

Roberto Gadelha Ferreira, mais conhecido por “Robertinho do Cavaco”, era um dos mais antigos criminosos que agia na região dos municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil.

Tendo na sua ficha criminal diversos crimes, entre eles: Tráfico de drogas, roubo, furto de gado e carros, ele era suspeito de envolvimentos em vários crimes de homicídio na região do Alto Acre. (Com informações do site O Alto Acre).