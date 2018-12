Jovem sofre tentativa de homicídio no bairro Mocinha Magalhães; polícia investiga

Um jovem identificado apenas pelo nome “Léo” deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), em estado grave após ser alvejado com um tiro na cabeça, na Rua São Francisco, do Bairro Mocinha Magalhães.

A informação registrada pelo Centro Integrado em Operações (Ciosp) é de que os criminosos estariam em uma motocicleta, e passaram atirando na direção do jovem de aproximadamente 23 anos.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada e o conduziu ainda com vida, porém em estado grave ao Pronto Socorro.

Policiais Militares estão em busca dos criminosos. O fato foi notificado à Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (Dhpp).