Jovem de 16 anos é encontrado agonizando com um tiro na cabeça; polícia investiga

Os servidores da Segurança Pública, incluindo policiais civis, militares, bombeiros e membros do corpo administrativo do setor, têm previsão de receberem os devidos salários nesta quarta-feira, dia 26, o que segundo o Governo do Acre, não teve nenhum problema.

O calendário do Palácio Rio Branco, atualizado na semana passada, antes do natal, tem apenas as datas para o pagamento dos salários de dezembro, sem citar o 13º salário, também previsto em lei, e que, até o momento, não está garantido para todos os servidores ativos, inativos e pensionistas.

O governador explicou ainda que o pagamento integral do 13º salário de todos os servidores dependerá do valor do repasse da última parcela do Fundo de Participação dos Estados (FPE), previsto para o dia 28.