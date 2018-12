Gladson Cameli é recebido por Michel Temer em Brasília

O governador eleito Gladson Cameli (Progressistas) esteve na tarde desta quarta-feira, 26, reunido com o presidente da república Michel Temer (MDB) e o senador de Roraima Romero Jucá, também do MDB. A foto do encontro foi publicada por Cameli em suas redes sociais.

“Amigos, mesmo durante o recesso parlamentar, aqui em Brasília me reuni com o presidente da República Michel Temer e o senador Romero Jucá. Expliquei a situação que o Acre está e solicitei que mais recursos sejam liberados para nosso estado para finalizar obras importantes de infraestrutura, como por exemplo, a ponte sobre o Rio Madeira que vai tirar Acre do isolamento. Também aproveitei a oportunidade para saber informações sobre os convênios que a união tem junto ao nosso estado. Estou confiante que vamos recuperar o Acre. O nosso governo será para as pessoas! Um grande abraço a todos”, escreveu Cameli em sua página no Facebook e Instagram.