Dupla é presa com arma, rádio transmissores e farda da PM no bairro João Eduardo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Natal 2018. Os dados são referentes as ocorrências registradas das 0h00 do dia 21 de dezembro até às 23h59 de terça-feira, dia 25.

A PRF registrou em todo o país, 19 acidentes que causaram 14 feridos e 3 mortos. No Acre, foram registrados cinco acidentes com seis vítimas no estado do Acre, sem registro de mortes.

Foram fiscalizados 559 pessoas e 493 veículos e realizado outros 280 testes de alcoolemia realizados. Nenhum motorista foi autuado por embriaguez no trânsito.

Segundo dados da PRF, 5 (cinco) acidentes ocorreram nas rodovias federais do estado, dois considerados graves. No mesmo período em 2017 foram registrados sete acidentes, sendo que quatro foram graves.

O policiamento nas rodovias federais do Estado contou com reforço dos efetivo que concentrou a fiscalização em locais e horários de maior fluxo e incidência de acidentes graves e de criminalidade, a fim de garantir aos usuários segurança, conforto e fluidez do trânsito.