Aterro de ponte que liga Rio Branco a Porto Acre desliza e motoristas correm risco; veja vídeo

O final de gestão de Sebastião Viana no comando do governo do Acre definitivamente é melancólico. Além dos vários problemas na saúde, na segurança, e a possibilidade de não cumprir a promessa de pagamento do 13º salário para a maioria dos servidores, eis que surge mais um fato novo: policiais civis e militares que cumprem serviço da Delegacia da Mulher (DEAM), no Segundo Distrito de Rio Branco, estão tendo que fazer cota para comprar água mineral para não deixar a Unidade de Segurança desguarnecida.

A situação, segundo os agentes, sempre ocorreu, mas neste mês de dezembro virou uma rotina constante e não é exclusividade apenas da DEAM. Outras Delegacias espalhadas por Rio Branco e interior estariam passando pela mesma situação.

Procurada, a Assessoria da Secretaria de Segurança, informou que de acordo com o setor administrativo da Polícia Civil, houve um atraso no cumprimento do contrato por parte da empresa que fornece o produto, entretanto, o problema já foi solucionado com a retomada da entrega do produto. “Creio que até o fim desta semana todo material será entregue seguido de sua normalidade”, salienta a assessoria.