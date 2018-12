Sebastião Viana assina decretos com promoções para policiais e bombeiros

Encontram-se abertas as inscrições as inscrições do Processo Seletivo do Serviço Social do Comércio do Estado do Acre (Sesc/AC) para contratação de estagiários de nível superior. A bolsa de estudo será R$ 656,00 acrescido do auxílio transporte no valor de R$ 140,00, totalizando R$ 796,00.

Serão ofertadas 43 vagas para os cursos/atividades de Enfermagem/Cuidado Terapêutico (2); Odontologia/Saúde Bucal (2); Nutrição/Restaurante (2); Nutrição/Segurança Alimentar e Apoio Social (1); Licenciatura em Educação Física/Recreação (4); Bacharel em Educação Física/DFE (16); Serviço Social/Segurança Alimentar e Apoio Social (1); Pedagogia/Ensino Fundamental e Educação Infantil (8); Pedagogia/EJA (2); Pedagogia/Sesc Ler (2); História/Biblioteca (2) e Música/Música (1).

Os estudantes selecionados serão lotados no Sesc Bosque e Sesc Centro, em regime de trabalho semanal de 20h, distribuídas em jornadas de 4 horas diárias.

As inscrições são gratuitas, e seguem abertas até o dia 25 de janeiro de 2019, exclusivamente no endereço eletrônico: sescacre.listaeditais.com.br. A Prova de Conhecimentos Específicos está prevista para o dia 8 de fevereiro de 2019, no turno da manhã, com início às 9h e término às 12h.