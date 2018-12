Sobrinha da prefeita Socorro Neri desaparece em Rio Branco

A deputada Jéssica Sales (MDB) aproveitou estes últimos dias do ano para intensificar a liberação de recursos nos ministérios em Brasília, com excelente resultado. A parlamentar acaba de anunciar o pagamento de R$ 1,5 milhão em investimentos para equipamentos agrícolas, assistência social e saneamento básico para beneficiar parte da população de Sena Madureira, Assis Brasil, Rodrigues Alves e Jordão.

Desse valor, R$ 1 milhão foi repassado ao município de Sena Madureira para a aquisição de um trator de esteira, uma retroescavadeira e uma caminhonete para apoio às atividades agrícolas, tais como, manutenção e recuperação dos ramais que garantirão trafegabilidade, assistência técnica e mecanizada ao produtor rural. O recurso é proveniente de emenda da deputada Jéssica Sales ao orçamento de 2017 indicada ao Programa Calha Norte.

Através do Fundo Nacional de Assistência Social, Assis Brasil recebeu R$ 500 mil de emenda ao orçamento 2018 para compra de um ônibus e uma Van adaptados para prestar assistência a idosos com dificuldades de locomoção, aos portadores de deficiência física e demais usuários dos serviços do CREAS. O valor de R$ 50 mil foi transferido para o município de Jordão. São equipamentos necessários ao fortalecimento dos serviços de proteção social básica e especial do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), possibilitando a melhoria das condições de atendimento, a ampliação do acesso aos serviços e o aprimoramento da gestão municipal.

Para Rodrigues Alves, o valor de R$ 147 mil se destina à implantação de melhorias sanitárias nas comunidades mais carentes do município que não dispõem de sistema público de esgotamento sanitário. O convenio foi firmado com a Funasa com recursos da emedebista no ano de 2016 e contempla a construção de banheiros, fossas e instalação de filtros e semidouros nas dimensões exigidas pela fundação.

Segundo Jéssica Sales, o saneamento básico está entre os principais desafios das prefeituras acreanas. “É uma necessidade de todos os municípios; procuro apoiá-los nessa questão para melhorar os índices nessa área tão crítica. Possibilitar as famílias de terem esses módulos em suas casas é uma forma de conscientizá-los sobre o uso adequado do descarte dos resíduos para reduzir o índice de doenças, sobretudo em crianças, além de oferecer-lhes dignidade e conforto.

Estou dando a minha contribuição para mudar a realidade das comunidades que necessitam de projetos que propiciem serviços básicos para as famílias de baixa renda” – destaca a parlamentar.