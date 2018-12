Pane no sistema do Samú deixa cidade sem serviço de emergência na madrugada

Uma pane na central telefônica do Serviço Móvel de Urgência, SAMU, em Rio Branco, deixou a capital do Acre sem o serviço durante a madrugada e parte da manha desta terça feira(25).

Pessoas que precisaram de atendimento de emergência tiveram que recorrer ao 190 e solicitar apoio do Corpo de Bombeiros.

O major bombeiro Claudio Falcão, oficial responsável pela comunicação no Comando do CBMAC, disse que o atendente de plantão no Centro Integrado de Operações da Segurança Pública, CIOSP, registrou no livro de ocorrências que durante a madrugada recebeu varias solicitações de atendimento que são atribuições do Samu.

Segundo Falcão, as pessoas relataram que não estavam conseguindo contato por meio do telefone do Samu, o 192.

” O atendente relatou que as pessoas afirmavam não conseguir contato com o Samu. Ele ainda tentou direcionar as ocorrências por um telefone interno que temos, mas esse também não funcionou”, disse o oficial.

“Roubaram os fios da central telefônica”, disse diretora do Samu

A enfermeira Lucia Carlos, diretora do Samu admitiu a pane na central telefônico e disse que o problema ocorreu porque furtaram os fios telefônicos da central.

Segundo ela, a pane foi registrada as 4hs da manhã, e três horas depois o técnico da empresa responsável pela manutenção já estava no prédio onde funciona o serviço para fazer o reparo.

” O que aconteceu foi que roubaram os fios da central telefônica. Roubaram mais de cinquenta metros de fio. Mas não houve grande prejuízo no atendimento. Nesse período foram registradas poucas ocorrências e felizmente nenhuma com vitima que necessitasse de atendimento da ambulância de suporte avançado”, explicou ela.