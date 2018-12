Mais de 40 morreram em acidentes de trânsito em vias urbanas no Acre

Cerca de 42 mortes relacionadas ao trânsito foram registradas entre os meses de janeiro a novembro de 2018. O balanço é do Departamento de Trânsito do Acre (Detran), que não inclui mortes nas rodovias do Estado, que são fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com o Detran, janeiro foi o único mês que não registrou morte nas vias urbanas do estado. Porém, o mês de julho fechou com oito vítimas fatais.

Apesar dos números, o ano de 2017 registrou mais mortes no trânsito urbano. O número baixou de 49 para 42 em 2018. Outra redução foi no número total de acidentes, com e sem vítimas. Em 2017, 4.217 foram registrados contra 3.782 em 2018.