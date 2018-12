Dia de Natal será de céu encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas

As inscrições para o concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre (CAU-AC) seguem abertas até às 22h do dia 26 de dezembro de 2018. As vagas são destinado ao preenchimento de vagas em cargos de nível médio e superior, além da formação de cadastro reserva.

São disponibilizadas oportunidades imediatas nas funções de Assistente Administrativo (1) e Arquiteto e Urbanista (1), para atuar em Rio Branco – AC com jornada de 6h diárias e remuneração de R$ 1.600,00 e R$ 5.822,44.