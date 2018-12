Comeu demais na ceia de Natal? Confira algumas dicas para aliviar a indigestão

Todo dia 25 de dezembro a cena se repete: muitas deícias na mesa e quem não acaba extrapolando na hora de se servir que atire a primeira pedra!

Se você acabou cometendo o pecado da gula, então, fica esperto com algumas dicas que o ac24horas reservou para aliviar a indigestão nesta terça-feira (25).

1. Nada de pular o café da manhã com aquele velho pensamento: vou ficar sem comer no café pra comer no almoço! Isso não é recomendado, o ideal é que você aproveite para comer frutas que ajudarão na digestão como, por exemplo, o abacaxi, mamão, ameixa e a laranja.

2. Beba bastante líquido. A água sempre será melhor remédio para desintoxicar o corpo, mais rapidamente, e eliminar o excesso de sódio responsáveis pelo incômodo inchaço.

3. Tente se movimentar. Ficar deitado por horas irá piorar o desconforto. Se movimente, ao menos ande pela casa!

4. Nem pense em meter o pé na jaca no almoço com aquele famoso “R.O” (resto de ontem). Se você ainda se sente pesado e desconfortável o recomendavel é que coma saladas, legumes e pouca carne. Comidas gordurosas irão piorar o funcionamento do intestino.

5. Evite bebidas alcoolicas, pois contribui para a sensação ruim de indigestão. Redobre a atenção se beber, pois o corpo precisa ficar hidratado.

6. Tire uma soneca. Enquanto o corpo descansa, o organismo trabalha para regular o funcionamento do corpo como um todo.