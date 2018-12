Deputados promovem futebol para ajudar famílias no Juruá

O lendário estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, será palco de uma partida que terá a solidariedade como único motivo.

Os deputados estaduais Ney Amorim e Nicolau Junior (Progressistas), irão promover a partida entre imprensa do Juruá x Amigos do Ney Amorim, com as presenças do goleiro do Palmeiras, Weverton, atual campeão brasileiro e do veterano Doca Madureira, que vai atuar pelo Rio Branco na temporada 2019.

A partida começa as 18 hs e para o ver em campo as duas estrelas do futebol, o torcedor precisa levar 1 kg de alimento não perecível.

De acordo com Nicolau Junior, os donativos arrecadados serão encaminhados para uma instituição que posteriormente vai distribuir ás famílias de baixa renda no Juruá.

Esta será a segunda vez que Weverton vai jogar no Cruzeirão. Em 2012, quando defendia o Atlético Paranaense, o goleiro participou de um evento semelhante com a equipe da Imprensa de Rio Branco.