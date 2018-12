Motoqueiros percorrem bairros arrecadando alimentos e brinquedos para famílias carentes

Os moradores do do Ramal Dois Irmãos, localizado na Comunidade Barro Alta, em Rio Branco, está isolada por terra devido às chuvas que atingem a região e deixam o ramal intrafegável no período. Sem assistência, os moradores se revoltam e pedem ajuda às autoridades para irem e virem de casa.

Segundo um dos moradores da estrada de barro, o ramal tem apenas 13 quilômetros, mas a distância é suficiente para um “isolamento do progresso” que está próximo e longe ao mesmo tempo. A comunidade fica à esquerda da Estrada Transacreana, área rural da cidade.

Os moradores afirmaram também, ao ac24horas, que até os carros traçados estão ficando atolados na lama do ramal. Além disso, um abaixo-assinado já foi entregue ao Ministério Público do Acre (MP/AC), mas até agora nenhuma providência foi tomada para minimizar ao menos o problema.