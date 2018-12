Motociclista morre após ser atingindo com um tiro de escopeta, em Rio Branco

Com as férias e festas do fim de ano, o fluxo das rodovias e o risco de acidentes aumentam. Para garantir a segurança, a Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF/AC) deflagrou a Operação Rodovia nas BR’s-317 e 364, no Acre. A fiscalização reforçada segue até o dia 31 de dezembro, e terá a segunda fase realizada entre fevereiro e março.

O superintendente da PRF/AC, inspetor Nelis Newton, disse que a operação envolve as operações Natal, Ano Novo e Carnaval. “É um esforço da Polícia Rodoviária Federal para garantir a fluidez do trânsito, o conforto e segurança dos usuários das rodovias, considerando que esse período é de viagens, férias escolares, recesso e que as pessoas utilizam para fazer o deslocamento”, destacou.

O inspetor destacou ainda que a preocupação em reforçar o policiamento nas rodovias, além do aumento no fluxo, no fim de ano está relacionado, também ao período chuvoso no estado. “Tudo isso se agrava no período das chuvas, onde temos a pista escorregadia e a visibilidade diminui. A orientação é para que os condutores dirijam com o máximo de cautela possível”, alerta.