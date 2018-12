Empresários da Capital amargam prejuízo no Via Verde Shopping, na véspera de natal

O Natal chegou, mas as vendas no Via Verde Shopping não acompanharam o calendário. Os empresários, que renovaram os estoques para as vendas do período natalino, estão amargando prejuízo grande: sem dinheiro na praça, os clientes não compram, logo os produtos não saem das vitrines.

O ac24horas visitou o Via Verde Shopping nesta segunda-feira, dia 24, véspera de natal. Nos corredores do centro, pela manhã, a movimentação era pequena. Às 11h30min, as lojas ainda estavam com poucos clientes, e dos que buscavam compras, alguns saíam sem sacolas nas mãos.

“A gente sabe que essa queda nas vendas é porque muita gente não recebeu ainda. As pessoas não vão querer comprar se não receberam. Claro que alguns vem, passam o cartão, mas o consumidor hoje já está mais preocupado com as contas, e nem todo mundo quer se endividar no início do ano”, diz André Passos, gerente de uma das lojas.

Nesse período, a venda de celulares e eletrodomésticos também apresenta alta. Mas nesse ano não foi isso que aconteceu. No sábado, conta Layane Vieira, gerente de uma especializada no setor, as vendas fluíram bem, mas no domingo, nem a meta comum da empresa foi alcançada. A expectativa é que as vendas melhores nesta segunda.

“No sábado a gente vendeu bem, conseguimos bater a nossa meta. Esses últimos dias, foram mais de 90 celulares, foram os outros itens. Estamos ansiosos em melhorar hoje, até as 18 horas, que é o horário em que o shopping vai estar funcionando. Mas hoje as vendas estão menores que no ano passado”, avalia.

Manoel do Carmo Oliveira, servidor público, é um dos que não recebeu salário nem 13º. Ele conta que com a conta bancária zerada, não vai conseguir comprar os presentes para todos da família. “A gente usa o cartão de crédito, mas até para isso tem que ter dinheiro para pagar. Não dá pra comprar mais do que posso pagar. Estou pesquisando, mas dessa vez não vai ter presente para todo mundo. Uma pena o que fizeram com os servidores públicos. Lamentável”, reclama.