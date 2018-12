Socorro Neri participa de confraternização dos trabalhadores da EMURB

Em ambiente com nova iluminação e decoração especial, a Prefeitura de Rio Branco segue com a programação do Natal Cultural na Praça da Revolução. Nesta sexta-feira, 21, a animação ficou por conta do Projeto Senadinho.

Moradora do bairro Sobral, a aposentada Riselda Nascimento frequenta o Projeto Senadinho há dois anos. Animada, ela diz que a programação na praça. “Ficou muito legal. Tá tudo muito bonito e a música animada. É bem mais divertido dançar aqui”.

Voltado às pessoas com idade acima de 60 anos, o Projeto Senadinho agrada todas as gerações. Morador do bairro 6 de agosto, o vigilante Gil Souza levou família para passear na praça, posou para fotos nos cenários natalinos e aproveitou para ensaiar uns passos no forró do Senadinho “Tá bem legal, música de qualidade, o pessoal se divertindo. Tá bem agradável a noite”, disse.

Como não podia deixar de ser, o Natal Cultural também teve um espaço pro Senadinho, esse projeto que Prefeitura desenvolve por meio da Fundação Garibaldi nos Centros Culturais, tanto no Neném Sombra quanto no Lídia Hammes. “Também acontece pelo Governo do Estado no centro da cidade. Esse programa de cultura para e com a terceira idade. É um momento de confraternização onde os frequentadores podem se encontrar e dançar que é o que eles gostam de fazer e a gente fica feliz de poder ser parceiro”, lembra o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho.

A programação segue neste sábado com atividade cultural da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil- AJEB Seção Acre, às 17h. Logo depois, às 18h30, a grande atração será a chegada de Papai Noel. Às 19h, lançamento do App “RB Culutra- agenda cultural de Rio Branco” e às 19h30, o cantor Diogo Soares e convidados Cantam o Natal.