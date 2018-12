Criança de 5 anos tem queimaduras de 2º grau e vai para a UTI do Pronto Socorro

Um acidente grave foi registrado nas dependências da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco, na tarde do sábado, dia 22. Três pessoas, incluindo uma criança de 5 anos, abaram queimados após um vidro de álcool explodir e respingar sobre as vítimas. O acidente foi tão rápido que não houve tempo de evitar.

Segundo apurou o ac24horas na manhã deste domingo, dia 23, a criança, que foi levada para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), o Pronto Socorro, está internada na UTI, com quadro estável. A criança foi atingida nas costas, rosto e em um dos braços. Ela não corre risco de vida, mas as queimaduras são de 2º grau.

Dois adultos que estavam com a criança, também foram atingidos. O álcool estava embaixo de uma panela, e é utilizado para esquentar a comida que é servida aos usuários do clube particular. Todas as vítimas estão sendo assistidas pelos donos do restaurante, que é arrendado, e pela Direção do clube recreativo.