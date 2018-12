Após chuva, Comunidade Barro Alto está isolada por terra; ramal ficou intrafegável

Após Toffoli derrubar decisão que beneficiaria Lula, manifestantes colocam faixa em frente ao Palácio Rio Branco: “O Lula continua preso, babaca!”

Manifestantes ligados ao Movimento Brasil Livre (MBL) expuseram uma faixa nas escadarias do Palácio Rio Branco com a frase “O Lula continua preso, babaca!”. O ato aconteceu na noite desta quarta-feira, 19, após o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, derrubar a decisão do ministro Marco Aurélio Mello sobre presos condenados em segunda instância.

O ato político realizado em Rio Branco repercutiu nas redes sociais e a imagem publicada já foi compartilhada e visualizada milhares de vezes.

A decisão de Toffoli foi tomada em uma “suspensão de liminar”, tipo de ação que sempre é analisada pelo presidente da Corte, independentemente do recesso do Judiciário. No documento de oito páginas, o presidente do Supremo afirma que a decisão de Marco Aurélio coloca em risco a ordem pública.

ENTENDA

Marco Aurélio mandou soltar todas as pessoas que estivessem presas por terem sido condenadas pela segunda instância da Justiça.

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que até 169 mil pessoas poderiam ter sido beneficiadas pela decisão de Marco Aurélio, entre elas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Preso desde abril, Lula foi condenado pelo Tribunal Regional de Federal da Quarta Região (TRF-4), responsável pela Lava Jato em segunda instância.