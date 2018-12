PGE do Acre é a primeira do país a implantar Assistente Virtual

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC) por meio do seu Laboratório de Inovação Legal – LEXLAB, lançou nesta sexta-feira 21 de dezembro de 2018 a LUCI, uma assistente virtual interna em versão Beta. A PGE/AC é a primeira do Brasil a utilizar Chatbots, cuja finalidade é auxiliar de forma mais fácil e rápida o acesso à informação pelos servidores da instituição.

A Luci é o 1º canal de comunicação automatizado e de conversação via mensagens da procuradoria. A plataforma utilizada para seu desenvolvimento foi o Dialogflow (Google), com base em Machine Learning (Aprendizado de Máquina), NPL (Processamento de Linguagem Natural) e Redes Neurais. Destaca-se que as tecnologias utilizadas são o estado da arte no que se trata de Inteligência Artificial.

A Luci da PGE inicia em versão Beta, ou seja, ainda em fase de experimentação, sendo seu banco de diálogos alimentando por meio da interação com os servidores. Isso, permite um aprendizado de máquina independente, sem que haja a intervenção humana, além de desenvolver novas habilidades com treinamento pelo LexLab.

SERVIÇOS (Beta)

O forte da Luci são:

. Ramais e e-mails dos procuradores;

. Resoluções da PGE;

. Lei Orgânica;

. Informações como horário de funcionamento da instituição, sobre a PGE, sobre o lexlab, aniversariantes do mês, dentre outras informações existente na intranet da procuradoria;

. Facilita o acesso à Carta de Serviços, ao contracheque, a boletos da dívida ativa, a emissão de certidão negativa.