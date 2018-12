Acre vê aumento do desmatamento e abertura para agronegócio

Em coletiva de imprensa na Casa Civil na tarde desta terça-feira, 18, o governador Sebastião Viana e o governador eleito Gladson Cameli se reuniram para anunciar o encerramento do período de transição governamental com a entrega dos relatórios finais organizados pelas equipes.

O relatório de transição apresentado pelo governo do Estado engloba o período de 2015 a 2018, destacando as conquistas, investimentos e detalhes econômicos, enquanto o relatório apresentado pela equipe do governador eleito traz as medidas de trabalho e gestão para o próximo quadriênio.

O governador Sebastião Viana destacou que a próxima gestão assume o governo com conquistas da gestão anterior e R$ 1,3 bilhão para investimentos, mas também com desafios como o déficit previdenciário. E desejou sucesso a Gladson Cameli, afirmando que o êxito do governo é o êxito do povo do Acre.

Já o governador eleito destacou o trabalho exemplar das equipes de governo durante o processo de transição, de forma respeitosa e com abertura junto à gestão atual.

