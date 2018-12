Voluntários entregam kits para mães de pacientes no Hospital da Criança

Para quem acha que só é possível ingressar no ensino superior por meio do Financiamento Estudantil (FIES), temos uma boa notícia! O Centro Universitário Uninorte possui um Programa de Parcelamento Estudantil Exclusivo mais vantajoso que o FIES: o Parça.

Por meio do Parça, alunos com renda mensal bruta inferior a cincos salários mínimos, podem pagar a partir de 50% do valor do curso durante a graduação e os outros 50% só depois de formado, em até cinco anos (tempo que utilizou o programa). É o melhor programa de inclusão educacional. Sem juros!

Alunos ingressantes, reingressantes (desistentes sem vínculo há mais de dois semestres), transferidos de outras IES e portadores de diploma podem concorrer as mais de 300 vagas para diversos cursos, exceto medicina, direito e enfermagem.

Como participar do programa?

Inscreva-se no processo seletivo do Centro Universitário Uninorte, prova agendada ou nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no site www.vestibular.uninorteac.com.br. Depois de aprovado é só comparecer na Uninorte na data e horário indicado, com documentação necessária, e solicitar o programa no ato da matrícula. Para maiores informações entre em contato pelos telefones (68) 3302-7070 ou 99989-1022.