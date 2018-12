Universidade Federal do Acre irá ofertar 10 vagas para mestrado em Artes Cênicas

No último levantamento do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, realizado em novembro deste ano, a capital do Acre tinha uma frota de 171 mil veículos.

No período natalino e final de ano, o fluxo de veículos aumenta principalmente na área central fazendo aparecer os inevitáveis engarrafamentos.

O motorista perde tempo, porque a oferta de vagas para estacionar diminui e precisa redobrar a atenção em razão dos pedestres, que também circulam em maior número.

Para evitar o “stress” no transito e agilizar o trafego, a Superintendência de Trânsito de Rio Branco – RBtrans, sugere o uso dos transportes alternativos, que como ônibus, taxis, moto taxi e a frota dos aplicativos.

Mas para quem não abre mão do carro, Gabriel Forneck, superintendente do órgão, indica o uso do aplicativo para acesso a zona azul, o estacionamento rotativo da prefeitura municipal.

Com ele, segundo Forneck, o motorista ganha tempo porque não precisa ir ao terminal para efetuar o pagamento da taxa e ao mesmo tempo tem mais comodidade para estacionar o carro.

No horário de pico a RBtrans tem registrado longos engarrafamentos em todas as vias estruturais de acesso ao centro da cidade.