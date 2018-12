Prefeitura de Plácido de Castro garante pagamento de salário

A antecipação do pagamento do salário de dezembro dos servidores do Executivo anunciada pelo governador Sebastião Viana começa a ser realizada nesta sexta-feira, 21. Os primeiros a receber são os funcionários da Secretaria de Educação e do Detran.

De acordo com a programação, a liberação dos salários ocorre até o dia 28. Por conta do feriado de Natal, não haverá pagamentos no dia 25. Conforme anunciado, neste primeiro momento está assegurado o 13º para 17 mil servidores ativos do Poder Executivo; os demais tendem a receber até o fim do mês, quando a União fará o repasse da última parcela do FPE (Fundo de Participação dos Estados).

Aposentados e pensionistas estão com o benefício assegurado por se tratar de recursos de outras fontes.

Confira o novo calendário de pagamento para o mês de dezembro:

21/12/2018 (sexta-feira)

Secretaria de Estado de Educação – SEE

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN

24/12/2018 (segunda-feira)

Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

Defensoria Pública Geral do Estado – DPGE

26/12/2018 (quarta-feira)

Secretaria de Estado da Polícia Civil – SEPC

Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP

Polícia Militar – PMAC

Corpo de Bombeiros – CBMAC

27/12/2018 (quinta-feira)

Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN

Instituto Socioeducativo – ISE

Hospital das Clínicas – HCA

28/12/2018 (sexta-feira)

Demais órgãos