Prazo para adoção de cartas do Papai Noel dos Correios encerra neste sábado (22)

A PC-GO (Polícia Civil de Goiás) abriu 2 novos inquéritos contra João de Deus nesta 5ª feira (20.dez.2018).

O médium será investigado pela posse ilegal de arma de fogo – com 1 agravante de ter sido encontrado um revólver com a numeração raspada em sua residência– e será apurada a origem dos cerca de R$ 400 mil encontrados em sua casa.

As informações são do jornal o Estado de S.Paulo, do portal online Metrópoles e do Jornal Nacional.

O médium já havia sido indiciado por violência sexual mediante fraude.

O líder espiritual está preso desde domingo (16.dez), após uma onda de acusações de abuso sexual, no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia na Região Metropolitana da capital.

Na 4ª feira (19.dez), a Polícia Civil apreendeu cerca de R$ 400 mil e 5 armas de fogo em uma das casas de João de Deus, em Abadiânia (GO). O material foi achado em diversos locais do quarto do líder religioso, entre eles 1 fundo falso no armário do cômodo.

As armas não têm registro na Polícia Federal ou no Exército e, por isso, o médium terá de responder por porte ilegal de armas, segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, André Fernandes.

“Essas armas não possuem registro, uma delas tem numeração raspada, então, denota-se mais uma investigação referente a esse armamento“, afirmou.

O delegado ainda disse que a prioridade é o processo que se refere aos abusos, mas que “as demais investigações não estão paradas”.