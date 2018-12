País criou 58,7 mil vagas de emprego formal em novembro, mostra pesquisa do CAGED

O país criou 58.664 vagas de trabalho com carteira assinada em novembro. É o melhor resultado para o mês desde 2010, quando 138.247 empregos foram criados.

Em novembro de 2017, o país fechou 12.292 postos de empregos formais.

O número é resultado de 1.189.414 contratações no período contra 1.130.750 demissões. As informações são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta 5ª feira (20.dez.2018).

No acumulado do ano, de janeiro a novembro, houve crescimento de 858.415 empregos formais. Já considerando os últimos 12 meses, o avanço no saldo foi de 517.733.

Para dezembro deste ano, a expectativa é que o dado venha melhor que a perda de 340.682 vagas no mesmo mês do ano passado, segundo o diretor de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães.

Tradicionalmente, o últimos mês do ano registra saldo negativo na criação de empregos.

“É muito difícil fazer projeções, pois o mercado de trabalho é uma caixinha de surpresas. Mas, se em dezembro de 2018 tivermos 1 saldo negativo menor do que no ano passado, quando fechamos 340.000 empregos, temos perspectiva de gerar mais de 500.000 empregos neste ano”, disse.

Em 2017, o país registrou fechamento de 20.832 vagas. Foi o 3º ano consecutivo de resultado negativo para o mercado de trabalho formal.

COMÉRCIO PUXA ALTA DO MÊS

Na análise por setores da atividade econômica, apenas 2 dos 8 campos analisados criaram vagas de trabalho em novembro.

O comércio foi o destaque do mês, com 88.587 vagas criadas. Seguido pelos serviços, que registrou alta de 34.319 postos.

A indústria de transformação encabeçou as perdas. Foram 24.287 vagas fechadas no período. Eis o saldo por setor no mês:

comércio: 88.587 vagas;

serviços: 34.319 vagas;

indústria de transformação: -24.287;

construção civil: -13.854;

extrativa mineral: -744;

serviços industriais de utilidade pública: -543;

administração pública: -1.122;

agropecuária: -23.692;

No recorte geográfico, 3 das 5 regiões apresentaram saldo de emprego positivo no mês.

Sul: 24.793 vagas;

Sudeste: 35.069 vagas;

Nordeste: 7.031 vagas;

Norte: -932 vagas;

Centro-Oeste: -7.537 vagas.

TRABALHO INTERMITENTE E PARCIAL

Em novembro, foram registradas 10.466 admissões e 2.597 desligamentos por meio do chamado trabalho intermitente. O saldo ficou em 7.849.

Criada por meio da reforma trabalhista, a modalidade permite jornada em dias alternados ou por horas determinadas.

Houve mais criação de vagas nesse sistema nos postos de assistente de vendas, atendente de lojas e mercados e operador de telemarketing ativo e receptivo.

Na modalidade de trabalho parcial, foram 5.498 admissões e 7.764 desligamentos. O saldo, portanto, foi de 1.734 vagas.

As principais altas foram registradas nos postos de operador de caixa, repositor de mercadorias e faxineiro.

SALÁRIO MÉDIO

O salário médio de admissão no mês foi de R$ 1.527,41, alta de R$ 3,20 em relação ao mês anterior. O salário de desligamento foi de R$ 1.688,71, aumento de R$ 22,44 em relação a outubro.