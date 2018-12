Na Aleac, Ney Amorim finaliza legislatura sendo homenageado por servidores e colegas parlamentares

O presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, (Aleac), deputado Ney Amorim, foi homenageado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo, em sessão de término da Legislatura 2015-2018, nesta quinta-feira, 20.

A última sessão do ano foi marcada pela emoção e por momentos de reconhecimento ao presidente do Poder Legislativo. Ney Amorim agradeceu o reconhecimento e destacou que o sucesso de sua gestão à frente da Casa é fruto da união e trabalho mútuo entre os deputados.

Numa dessas demonstrações de agradecimento, os servidores ergueram uma faixa em frente ao prédio da Aleac ressaltando o espírito democrático como conduziu a Mesa Diretora, e pelos 12 anos de intenso trabalho por um Legislativo atuante. “O Ney engrandeceu o serviço público, valorizando os nossos amigos funcionários”, disse um dos servidores presentes à cerimônia de encerramento.

Ordem do Mérito Legislativo – Na última sessão do ano, Ney Amorim foi conduzido ao centro do plenário, onde recebeu das mãos dos demais parlamentares a Comenda da Ordem do Mérito Legislativo, em reconhecimento aos anos dedicados à comunidade acreana. Ele agradeceu pelo gesto e disse se sentir lisonjeado com a iniciativa.



“Aos colegas deputados, foi uma honra servir ao lado de vocês. Eu não estava esperando essa homenagem. Mas me despeço afirmando que, mesmo com todos os problemas, demandas e dificuldades do dia a dia foi uma honra estar aqui”, ressaltou.

O trabalho de todos os servidores, desde o mais alto graduado ao mais humilde, pessoas a quem o deputado Ney Amorim sempre teve muito apreço, foi ressaltado em seu discurso de agradecimento.

“Eu vim das ruas, foi de lá que saí para chegar até aqui e o sucesso é fruto da união e do amor pelo Acre. Me dediquei, servi de coração e agradeço aos servidores do Poder Legislativo, desde o mais graduado ao mais simples. Que Deus abençoe a todos nós, com um novo ano de paz, esperança, e que o Acre tenha novos rumos, pois nós amamos esse estado”, disse emocionado.

A deputada Maria Antônia e o deputado Chagas Romão também estiveram entres os parlamentares citados pelo presidente como amigos e colegas de trabalho fiéis.

“Ela [Maria Antônia] exerceu [o seu mandato] com toda maestria e a força da mulher, uma força que chega a superar a nossa força masculina. E Chagas Romão, o meu amigo que se despede da vida política após 26 anos como deputado estadual, foi a voz da experiência, pois viu e viveu esse parlamento com toda a sua plenitude, principalmente como conselheiro de todos os demais deputados”, lembrou Ney Amorim.

O descerramento do quadro de Ney Amorim na galeria de presidentes da Aleac finalizou as homenagens. “Que Deus abençoe a todos nós, com um novo ano de paz, esperança e que o Acre tenha novos rumos, pois nós amamos esse estado”, afirmou Ney Amorim, visivelmente emocionado.

A trajetória do parlamentar – Ney Amorim atuou por doze anos como deputado estadual, passando pelos cargos de líder de bancada, primeiro-secretário da Mesa Diretora e primeiro presidente eleito e reeleito, por unanimidade, por todos os demais parlamentares.

Filho de uma professora aposentada e de um agricultor, ele se consolidou ao longo de seus doze anos como deputado estadual como uma liderança política respeitada em todo estado. Ney solidificou uma nova forma de presidir o Poder Legislativo, abrindo as portas da Casa para que a população participasse mais ativamente dos debates, e também oferecendo cursos gratuitos a pessoas de baixa renda, em especial, àquelas que necessitavam da inclusão social, a sua principal bandeira.

Ney Amorim criou também a ‘Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Down’ e o ‘Programa Estadual de Orientação sobre a Síndrome’ para profissionais das áreas de Educação e Saúde.

Outro grande trunfo foi o projeto de lei criado por ele para que recém-nascidos Down realizem exames de eletrocardiograma com mais rapidez nos diagnósticos.

Entre os vários cursos gratuitos oferecidos à comunidade na Aleac, o de Libras e o do Pré-Enem, além do auxílio-bolsa de estudos em graduação e pós-graduação se destacam por terem beneficiado milhares de pessoas em todo estado.