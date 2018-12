Justiça Federal de Rondônia suspende reajuste da conta de luz e impõe multa de R$ 100 mil

O governador Sebastião Viana entrou com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que a União reembolse o Acre em R$ 400 milhões referentes a quedas nos repasses mensais do Fundo de Participação dos Estados (FPE). O Palácio Rio Branco afirma que o estado vem sofrendo graves prejuízos por conta das transferências reduzidas desta receita.

O FPE é uma das principais fontes de sobrevivência do governo, sendo usado para o pagamento da folha de servidores até os investimentos em infraestrutura. O governo aponta a redução do fundo como motivo para as atuais dificuldades orçamentárias, entre elas o pagamento dos salários de dezembro e 13º do funcionalismo.

Conforme ac24horas mostrou, a segunda parcela do FPE paga pelo governo federal essa semana ao Acre teve uma redução de R$ 60 milhões, na comparação com o primeiro repasse feito no começo do mês.

O relator da ação movida pelo Acre no STF é o ministro Ricardo Lewandowski. Segundo o governo, os R$ 400 milhões são referentes a perdas registradas nos últimos três anos. Por mais que o Estado saia vencedor, a União poderá recorrer de uma decisão monocrática, arrastando o caso para o pleno do Supremo.

“Nós estaríamos com dinheiro em caixa e com todas as obrigações cumpridas no governo se não tivessem retirado, indevidamente, R$ 400 milhões do Acre, e em cada estado o seu quantitativo”, disse o governador Sebastião Viana, durante coletiva de imprensa em que anunciou o pagamento do 13º apenas para alguns servidores.