Ex-assessor de Flávio Bolsonaro depõe nesta sexta-feira ao Ministério Público do Rio

A Prefeitura de Rio Branco dará posse nesta sexta-feira, 21, aos 76 gestores eleitos para diretores das escolas da rede municipal de ensino nos anos letivos de 2019 a 2023. A cerimônia ocorrerá às 10 horas no auditório da Livraria Paim (Rua Rio Grande do Sul, 182 – Centro de Rio Branco).

O processo eleitoral foi coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Seme) e contou com três etapas: 1) qualificação, 2) avaliação, e 3) legitimação dos candidatos pela via democrática do voto direto. Para inscrever-se à primeira etapa, os 207 candidatos apresentaram seu plano de trabalho para os quatro anos de gestão.

Segundo o edital do processo eleitoral, apenas professores com contrato efetivo e experiência de no mínimo três anos em sala de aula podiam concorrer. “Foi uma grande eleição, com o dobro de participação de envolvidos em relação ao processo anterior, em 2014, e com renovação de 38% dos diretores escolares em comparação com o período passado”, explicou Elivan Dias, assessor do Departamento de Gestão da Seme. Estiveram votando 1.895 funcionários das 76 escolas da rede municipal de ensino de Rio Branco, além de 9.736 alunos, pais e responsáveis. A votação ocorreu ao longo do dia 13 de dezembro.

A comissão eleitoral, com seis integrantes, acompanhou todo o processo visando assegurar a transparência do pleito. Essa comissão foi composta por técnicos da Seme e membros do Colegiado de Diretores de Escolas Públicas, Conselho Municipal de Educação e do Sindicato dos Professores, entre outros. “Foi um processo que mobilizou a sociedade pela sua capilaridade. Tivemos grande presença dos pais nos processo de votação, o que mostra que para eles a escola tem grande importância”, avaliou o secretário de Educação, Marcio Batista.