Eleitor deve justificar ausência no segundo turno até dia 27; informa Justiça Eleitoral

O governo do Acre informou na manhã desta sexta-feira, 21, que os pagamentos dos salários de dezembro dos servidores da Educação e do Detran devem começar a ficar disponibilizados nas contas bancárias a partir do meio-dia.

A antecipação do pagamento do salário de dezembro dos servidores do Executivo anunciada pelo governador Sebastião Viana deveria já está na conta dos servidores, mas devido o Banco do Brasil está processando ainda a Folha de Pagamento, houve uma pequeno atraso.

Confira o novo calendário de pagamento para o mês de dezembro:

21/12/2018 (sexta-feira)

Secretaria de Estado de Educação – SEE

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN

24/12/2018 (segunda-feira)

Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

Defensoria Pública Geral do Estado – DPGE

26/12/2018 (quarta-feira)

Secretaria de Estado da Polícia Civil – SEPC

Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP

Polícia Militar – PMAC

Corpo de Bombeiros – CBMAC

27/12/2018 (quinta-feira)

Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN

Instituto Socioeducativo – ISE

Hospital das Clínicas – HCA

28/12/2018 (sexta-feira)

Demais órgãos