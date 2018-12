Deputado Chagas Romão se despede da Aleac recebendo Medalha da Ordem do Mérito

A diplomação era de Gladson Cameli, mas quem brilhou mesmo foi sua esposa, a advogada Ana Paula Correia Cameli, em uma camisa Dolce&Gabana, saia lurex e clutch e scarpin (deslumbrante) YSL.

Destaque também para o cabelo e maquiagem no estilo das irmãs Kardashian que sempre faz sucesso, como bem observou a colunista social Roberta Lima.

Ana Paula é uma mulher elegante. Raramente destoa nos looks. Vê-la bem vestida é um hábito que os que a conhecem estão acostumados. E esta deve ser sua marca também como primeira-dama.

Mas se Ana Paula estava na lista das mais elegantes, a esposa do deputado federal eleito Jesus Sérgio – infelizmente não sei o seu nome – ficou no topo da lista das que mais chamaram a atenção no Teatro da Universidade Federal do Acre, com seu look princesa em um tom rosa antigo.

Sinceramente adorei a atitude da esposa do deputado Jesus Sérgio. É bem verdade que o vestido não era exatamente apropriado para a ocasião, mas sua felicidade era tamanha que isso ficou em segundo plano. Estava ali no dia mais importante (até aqui) na vida do seu esposo e nada mais justo que celebrar do jeito que melhor lhe aprouve.

O resto é conversa! Gosto de quem tem atitude e se tem algo quer-lhe sobrou ali foi atitude. Parabéns!

Outra extremamente elegante era a esposa do deputado federal Alan Rick, Michele Miranda, em um modelo de renda nude com nuances de azul. O tipo de vestido que cai bem em quem tem um belo corpo como ela. Elegante e apropriado para a ocasião e horário.

Outro destaque foi a deputada federal Mara Rocha em um tubinho de renda ouro antigo. Tipo de vestido perfeito para sua cor e para a posse de uma parlamentar. Maquiagem e cabelos de Mara também estavam perfeitos.

Ainda sobre as parlamentares, teve gente que não gostou muito do look da deputada federal Jessica Sales, um vestido envelope clássico em tom jade e abaixo do joelho. Tá certo que a envelheceu um pouco e roubou parte de sua beleza brejeira, mas nada que comprometesse a ocasião, posto se tratar de traje extremamente adequado para o horário e circunstâncias do evento.

Vale ainda enfatizar o belo traje da Procuradora Geral de Justiça Kátia Rejane, em tom verde escuro. Gostei principalmente do maxi colar em tom dourado. Assim como ela, a maioria das mulheres ali presentes, com algumas exceções, estavam bem vestidas e bem maquiadas. Prova de que a acreana domina cada vez mais a arte do bem vestir.

Atualização das 13h30:

Assessora do Deputado Jesus Sérgio, jornalista Ângela Rodrigues, manda mensagem no WhatsApp informando que o nome da esposa do deputado é Maria Lucinéia.

Me conta também que o vestido estilo princesa foi escolhido pelo parlamentar. Lucinéia já tinha comprado o vestido da diplomação e foi surpreendida com o presente.

Jesus Sérgio disse que gostaria de vê-la naquele dia tão especial vestida de princesa, posto que princesa ela é de sua vida.

Gostei demais dessa história que a Ângela compartilhou. Adoro amor romântico. Quem quiser achar piegas que ache, mas gostei!!

E as feministas que me perdoem, mas toda princesa merece um príncipe encantado !!!

Buenas tardeeeeessss!!!!