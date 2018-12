Criminosos invadem residência, rendem família e roubam veículos no bairro Esperança

Um casal que mora no bairro Esperança II viveu momentos de terror na madrugada desta sexta-feira (21), ao ter a residência invadida por criminosos armados. Cinco homens mantiveram a família refém em casa por pelo menos duas horas e depois saíram levando-os amarrados no bagageiro do carro da família, além de levarem também uma moto.

O fato aconteceu por volta da meia noite na Rua Joaquim Nabuco. Os cinco pularam o muro da residência e os mantiveram amarrados em um cômodo da casa sobre ameaças e agressões até as 02h. Colocaram o casal no bagageiro do veículo modelo SW4 de placa NCB 0904, pegaram também uma moto modelo Honda fan NXS 5976 e saíram levando o casal até a estrada da AABB. onde foram abandonados ainda amarrados. Quando conseguiram se soltar pediram ajuda de populares que acionaram a polícia.

Os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. A família faz campanha nas redes sociais pedindo ajuda para encontrar os bens tomados durante o assalto. Caso alguém tenha informações sobre o paradeiro de um dos veículos, a orientação é lugar imediatamente à polícia.