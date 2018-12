Cantata Natal Solidário será realizada na noite desta sexta-feira (21) no Teatro da Ufac

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre (OAB/AC), terá uma nova sede em Cruzeiro do Sul, a partir do próximo dia 27 de dezembro, quando a instuição inaugura o novo espaço onde funcionará a OAB Subseção do Juruá, que será chamada de Doutor José Walter Martins.

O presidente da OAB Acre, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, afirma que a nova sede representa o reconhecimento da importância da advocacia do Vale do Juruá e Envira, também acoberta pela Subseccional. Na nova sede, os advogados poderão contar com ótima estrutura de trabalho, espaço amplo, computadores, sala multiuso, salas das Comissões e muito mais.

“É importante, ainda, agradecer todo apoio do presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, que, reconhecendo o brio da advocacia do interior do Acre, além de ter custeado 100% da obra, incluindo o mobiliário, fez questão de estar presente na histórica Caravana de Prerrogativas realizada em Cruzeiro do Sul”, pondera o presidente Marcos Vinícius Jardim Rodrigues.

