Vaza áudio em que Gladson pede que aprovados em concurso façam “ato de aplauso”

No início desta semana o governador eleito Gladson Cameli (Progressistas) reuniu parte da imprensa para conceder uma entrevista coletiva sobre o plano de reforma administrativa que foi entregue para análise na Assembleia Legislativa e aprovado nesta quarta-feira, 19.

Durante a coletiva, Cameli disse não ter previsão para convocar os aprovados no concurso da Polícias Militar e Civil e pediu “prazo e paciência”. Na oportunidade, o futuro chefe do Palácio Rio Branco explicou que precisa cortar gastos para gerar recursos que o permitam fazer essa convocação.

Com a repercussão da entrevista, áudios em que o governador supostamente se explica para um dos concursados começou a circular nas redes sociais. Em um deles, Gladson pede que os aprovados em concurso o elogiem nas redes sociais, destacando Reforma Administrativa.

“Meus amigos, a todos que fizeram concurso público, a coisa que eu mais quero é convocar vocês, logo, imediatamente, quando eu assumir o governo. Se vocês observarem, eu fiz a reforma administrativa. Estou economizando R$ 100 milhões. A reforma administrativa inclui o enxugamento da máquina, diminuindo aquela quantidade de cargos comissionados, aqueles cargos políticos. Diminui o número de secretarias, fiz junção de de autarquias para economizar para quando eu sentar na cadeira, eu ver a situação real em que está o Estado, para que eu possa convocá-los. O que que eu peço, que vocês vão para as redes sociais, que vocês se manifestem aplaudindo a Reforma Administrativa. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu sei do meu compromisso e da minha responsabilidade com o povo acreano. Eu vou precisar sim, chamar sim, os concursados, mas eu preciso primeiramente sentar na cadeira e o primeiro passo foi dado, que foi aprovado agora na Assembleia”, disse o governador em trecho.

Ainda em outro áudio, Gladson pede para os concursados não fiquem revoltados. “Diga para o pessoal não ficar revoltado, que eu sei o que foi que prometi na campanha e eu vou cumprir com minha promessa. Agora não adianta ficar dessa forma que eu preciso assumir o governo, pois eu ainda não assumi. Vamos ter paciência, você viu o corte que eu fiz? Você viu a Reforma Administrativa que está sendo aprovada agora? Diminui a máquina do governo. Acabei com um monte de comissionado, com tudo, para que eu possa realmente convocá-los. Passe essa minha mensagem para todos”, disse o governador eleito, pedindo ainda que concursados façam um “ato de aplauso”.

No total, juntando as duas instituições são 500 homens e mulheres a serem convocados e que dependem da convocação para início da academia de polícia que vai prepará-los para trabalhar na segurança pública do estado. Os concursos foram realizados em 2017 e o resultado final saiu em Agosto deste ano. A previsão era que o então governador Sebastião Viana convocasse até novembro deste ano, mas, o prazo já se excedeu e a responsabilidade foi repassada para a próxima gestão.