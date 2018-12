UPA de Cruzeiro do Sul será inaugurada

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) foi diplomada pela segunda vez para ocupar uma das oito cadeiras do Acre na Câmara dos Deputados, em cerimônia realizada pela Justiça Eleitoral no teatro da Ufac, prometendo mais empenho e mais seriedade à frente do segundo mandato consecutivo como uma das parlamentares mais bem votadas do Estado nas eleições 2018.

“Foi sem dúvida um momento importante e marcante na minha trajetória política e compartilhado com minha família, amigos e eleitores. Ao lado de minha mãe, Antônia Sales, que também foi eleita deputada estadual, pelo quarto mandato. Filha e mãe eleitas para legislar no mesmo pleito, algo inédito no Juruá e muito significativo para nossa família”, diz Jéssica Sales.

Ela define o momento da segunda diplomação como um acúmulo a mais de responsabilidade com a população. Jéssica Sales destaca que continuará fazendo um mandato próximo da população e dos mais necessitados, principalmente das comunidades isoladas que dependem da atuação parlamentar para que recursos cheguem para suprir as suas necessidades básicas.

Jéssica Sales afirma que o seu segundo mandato será encarado com a mesma seriedade, compromisso e determinação do primeiro, apenas com um diferencial. “Quero fazer muito mais e melhor minhas ações na Câmara Federal em prol do povo acreano e dessa forma estar honrando os quase 29 mil votos a mim confiados”, ressalta a parlamentar emedebista.

A parlamentar homenageou os pais durante a diplomação. “Tenho esse compromisso, pois aprendi a fazer a boa política com meus pais, e foi através deles que fui eleita no primeiro mandato, dessa vez, porém o mandato me foi dado por ser Jessica Sales, a deputada que mais atuou no Estado do Acre na destinação de recursos, mais de 90 milhões de reais”.

A herdeira política de Vagner Sales, que tem quase 30 anos de vida pública, reafirmou o compromisso com a população do Acre. “Não esperem menos de mim, pois a política de perto e de resultados, continuará sendo honrada. Compartilho, portanto, com cada eleitor a importância desse diploma que só é outorgado pela Justiça, a quem efetivamente está apto a ocupar o cargo”.