Shopping de Rio Branco fica aberto até 23h para as compras de natal; veja calendário

O período do natal chegou, mas as vendas continuam em baixa no comércio local. Com isso, para tentar alavancar as vendas, a galeria Via Verde Shopping vai funcionar em horário especial até o próximo dia 22 de dezembro: abrirá às 10 horas e fechará às 23 horas. É uma oportunidade para fazer as compras de natal.

Já no dia 23 de dezembro, o shopping vai abir às 9 horas e fechar também às 23 horas. No dia 24, véspera de natal, o shopping abrirá novamente às 9 horas, contudo, fechará às 18 horas.

Já no Natal, dia 25 de dezembro, as lojas são desobrigadas a abrir, mas a praça de alimentação funcionará normalmente, das 11 horas às 21 horas.