Prefeita Socorro Neri recebe vice-governador eleito Major Rocha

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, recebeu nesta quarta-feira, 19, a visita de cortesia do vice-governador eleito, Major Rocha, e do futuro comandante da PM, cel. Mário César. A conversa girou em torno da parceria entre Prefeitura de Rio Branco e Policia Militar do Acre. Durante o encontro que contou com a participação do Chefe da Casa Civil do Município, Márcio Oliveira, e do Chefe do Gabinete Militar, cel. Cleudo Maciel, a equipe da gestão municipal detalhou as ações realizadas em conjunto pelas instituições.

Em Rio Branco, a parceria entre a Prefeitura e a Policia Militar viabiliza o desenvolvimento de vários projetos. Cabe ao Município desenvolver ações de apoio, educativas e preventivas. Por meio de convênio, as instituições atuam na execução de políticas como o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência (Proerd), desenvolvido pelas equipes da PM nas escolas da rede municipal. As ações do Município incluem ainda cuidados com câmera de segurança, iluminação pública, manutenção e limpeza das vias e acessos que possam permitir a entrada de viaturas, além de limpeza dos espaços públicos.

“Diante das demandas de segurança, também recorrentes na capital, a Prefeitura se coloca à disposição para colaborar com o Estado na missão de garantir a segurança pública dos nossos munícipes”, destacou a prefeita.

Anda por meio da parceria, 34 policias militares colaboram com o policiamento ostensivo no âmbito do Município. Desse efetivo, quatro se revezam na guarnição do Chefe do Executivo durante as agendas públicas. Quando não estão em agenda com a prefeita, esses mesmos policiais assumem o policiamento ostensivo em vários pontos da cidade. Em contrapartida, mensalmente, a gestão municipal repassa à corporação o valor relativo ao banco de horas referente à prestação do serviço ao Município.

Durante a visita à prefeita Socorro Neri, o vice-governador eleito Major Rocha e o futuro comandante da PM do Acre reafirmaram a parceria, que deve ser fortalecida a partir da posse do novo governo.