Gladson e Rocha são diplomados e plateia grita “FORA PT”

“Se faltar recurso no fundo previdenciário, o tesouro estadual é obrigado, por lei, a manter os aposentados”. A garantia é do presidente do Acreprevidência, professor José Anchieta, 73 anos, que está se preparando para deixar o cargo. O certo é que o cobertor é pequeno para cobrir muita gente. Tem muita gente aposentada e pouco dinheiro para pagar os salários.

São problemas, muitas vezes, fáceis de equacionar, do ponto de vista técnico. Mas difíceis de resolver por questões políticas.

E porque não fez, se ficou quase 20 anos servindo aos governos do PT? dirão muitos ao ver esta entrevista do professor José de Anchieta no Bar do Vaz, explicando a complexidade de manter o fundo previdenciário de um estado tão pobre e desorganizado como o do Acre. Talvez, ao final, você tenha encontrado a resposta. Assista.