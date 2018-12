Divulgado lista de estudantes sorteados para o Colégio Militar Dom Pedro II, na Capital

Um idoso de 93 anos foi transportado de Santa Rosa do Purus para Rio Branco essa semana, após uma intervenção do Ministério Público do Acre junto à Secretaria de Saúde. O paciente da rede pública foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) naquela cidade, e precisava de atendimento especializado com urgência.

Segundo informações publicadas no site do Ministério Público, com o agravamento do estado de saúde do idoso, que já apresentava sangramentos, e após negativa da coordenação do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e da Gerência Administrativa do Complexo Regulador em realizar o translado, o promotor Júlio César de Medeiros solicitou à Sesacre a disponibilização de uma UTI aérea.

O pedido do promotor foi atendido e o paciente foi transladado à cidade de Rio Branco onde recebeu o devido atendimento médico e está em recuperação.

“Foi indispensável a rápida atuação do Ministério Público para garantir ao paciente o acesso ao direito fundamental à saúde, haja vista tratar-se de pessoa idosa já em estado grave”, disse o promotor.