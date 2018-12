Brasileiros querem saber ‘o que é o Encceja’

Segundo o Google Trends – ferramenta que compila os termos mais buscados e as tendências em um passado recente – a 9ª pergunta mais respondida aos brasileiros, em 2018, foi: “o que é o Encceja?”. O Encceja é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, aplicado para estudantes que não finalizaram o ensino médio ou o ensino fundamental no tempo regular.

Por se tratar de um exame de certificação, o Encceja tem grande importância para os estudantes da modalidadeEducação de Jovens e Adultos(EJA). No entanto, nem todos têm conhecimento sobre o tema. “Conheci o Encceja há pouco tempo através de um colega de turma que vai participar. Não me inscrevi este ano, mas achei interessante porque, se eu conseguir uma boa nota, já consigo a minha certificação”, destaca Roberto de Oliveira Alexandre, 31 anos.

Como usar o Encceja?

O Encceja é usadopara conseguir a Certificação de Conclusão do Ensino Fundamentale a Certificação de Conclusão do Ensino Médio. Outra possibilidade é obter a Declaração Parcial de Proficiência. Todas são fornecidas pelas secretarias estaduais de educação e pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Roberto estuda com bolsa de estudoda modalidade EJAcontratada por meio do Educa Mais Brasil, o maior programa de inclusão educacional do país, para a certificação do ensino médio. Neste caso, deverá conseguir a pontuação mínima de 100 (cem) pontos em cada prova. A redação, que tem a pontuação de 0 a 10, exige pelo menos 5 (cinco) pontos para a aprovação.

O exame permite a avaliação dos conhecimentos a partir dos requisitos mínimos de idade: 15 anos, para as provas do ensino fundamental, e 18 anos, para as provas do ensino médio. Com um resultado do Enccejasatisfatório, o estudante pode buscar a certificação ou a proficiência.

