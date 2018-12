Associação de Moradores vai homenagear “dinossauros” do rádio acreano

Nesta quarta-feira, 19, a Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social realizou o encerramento das atividades do Programa Vida e Movimento de 2018. A atividade foi realizada no Centro do Idoso e foi servido um café da manhã para os membros participantes.

Com mais de 150 idosos participando ativamente, o programa visa garantir vida saudável, com acompanhamento especializado e atividades recreativas à melhor idade de Brasiléia.

A coordenadora do Centro do Idoso, Saida Jafury Maia, falou a respeito das atividades realizadas durante o ano. “Aproveitamos o evento para fazer uma avaliação do ano de 2018, onde conseguimos com êxito realizar todas as atividades planejadas para esse ano. Queremos agradecer a Prefeita Fernanda Hassem pelo compromisso que ela tem com os idosos, a secretária de assistência social Rogéria pelo trabalho desenvolvido e toda a equipe que tem nos ajudado”, destacou Saida Maia.

Durante todo o ano foram realizados mais de 4 mil (Quatro Mil), atendimento médicos com os idosos de segunda a sexta-feira. São atendidos os anciões que frequentam o centro diariamente além dos atendimentos especiais aos que tem algum tipo de necessidade especifica que impedem a locomoção até o centro. As atividades iniciam às 5 horas da manhã, às 6H 30min é servido o café da manhã montado pela nutricionista do município.

As atividades retornarão no mês de fevereiro, no entanto, o Centro de Convivência dos Idosos continuará aberto com atendimento de fisioterapia aos que necessitarem dos serviços.

O recesso é um momento de a equipe planejar novas ações e metas para 2019 e dos idosos desfrutarem da companhia de seus familiares nos festejos de final de ano.

