Asmac diz que concurso público para juízes é fruto de negociações com o TJAC

O anúncio do concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Acre foi bem recebido pela Associação dos Magistrados do Acre (Asmac). O presidente da instituição, desembargador Luís Camolez, comemorou o lançamento do edital e a classificou como uma “conquista” para a classe.

O certame oferece, ao todo, 15 vagas, sendo uma para portador de necessidade especial.O presidente destaque que o concurso é fruto do diálogo da instituição com a Presidência do Judiciário acreano, e que isso vai beneficiar toda a sociedade. “É uma demanda que busca fortalecer o Poder Judiciário e dar maior proteção a sociedade”, pontua Camolez.

A inscrição preliminar para o certame começa no dia 14 de janeiro e termina no dia 13 de fevereiro. O candidato deverá acessar o www.vunesp.com.br para efetivar o interesse. Os salários ultrapassam os R$ 30 mil, e são paga juízes substitutos.

“Temos que agradecer a nossa presidente, a desembargadora Denise Bonfim, pela sensibilidade e pela visão em atender uma necessidade de todo o jurisdicionado, o que deverá colaborar, também, para a redução da carga de trabalho dos juízes e dar maior celeridade na elaboração das sentenças”, afirmou o presidente da Asmac.