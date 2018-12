Apartamento é consumido pelo fogo em prédio do Manoel Julião

Jairo Barbosa

Um apartamento localizado no 2º andar do bloco P3, no Conjunto Habitacional Manoel Julião, em Rio Branco, ficou totalmente destruído por um incêndio ocorrido no início da tarde desta quinta feira (20).

Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local da ocorrência. De acordo com a proprietária do imóvel, que pediu para não ter o nome divulgado, não havia ninguém em casa no momento do sinistro.

“Quem mora nele é minha irmã. Ela, o marido e os dois filhos haviam saído para almoçar e foram avisados por vizinhos. Felizmente foram apenas perdas materiais. O fogo queimou tudo que havia lá dentro”, contou.

Vizinhos do apartamento ficaram assustados quando perceberam a fumaça e evacuaram o restante do prédio. Quando os Bombeiros chegaram, arrombaram a porta para verificar se havia alguém lá dentro.

O fogo foi controlado e o local isolado para o trabalho de perícia. Um laudo com a causa incêndio deve ficar pronto em 30 dias.